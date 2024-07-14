Одна из фракций Демократической партии США прекратила попытки снятия президента Соединенных штатов Джо Байдена с предвыборного марафона после попытки убийства на экс-главы государства Дональда Трампа, сообщает NBC News.

"Значительная часть правящей партии заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании поставит на паузу любые попытки заменить президента Джо Байдена. По крайней мере в обозримом будущем", - даёт прогноз СМИ.

Команда действующего лидера страны включила "политические тормоза". По всем штатам приостановлена трансляция роликов и иной рекламы с критикой республиканца. В то же время по словам одного из сторонников нынешнего главы Белого дома, действия Байдена теперь положат конец попыткам заменить его, так как он показал своё намерение бороться.

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