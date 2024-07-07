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Посол Моргулов анонсировал формирование БРИКС независимой финансовой системы
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Посол Моргулов анонсировал формирование БРИКС независимой финансовой системы

Страны БРИКС создают финансовую систему, независимую от решений третьих сторон, анонсировал новые экономические реалии в своем выступлении на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине посол нашей страны в Китае Игорь Моргулов.

Глава диппредставительства акцентировал внимание на том, что уже сейчас между Российской Федерацией и странами, входящими в БРИКС системно увеличивается объем межгосударственных расчетов в национальных валютах.

Яркий пример — товарооборот между нашими Россией и её китайскими партнерами по итогам года 240 млрд долларов, при этом и 92% расчетов из этого объема были произведены в рублях и юанях.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Лорд Маунтбеттен (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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