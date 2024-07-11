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Собянин: дрон, летевший на Москву, уничтожен в районе Ступино
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Собянин: дрон, летевший на Москву, уничтожен в районе Ступино

Минувшей ночью оперативными силами ПВО нейтрализован беспилотный аппарат, летевший в направлении Москвы. Цель удалось подавить над территорией Ступинского городского округа, сообщает столичный мэр Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — уточнил градоначальник.

Населённый пункт Ступино находится примерно в 80 км по прямой к юго-востоку от Москвы, рядом с границей Московской и Тульской областей. В начале июля минобороны сообщало о факте уничтожения беспилотника в Подмосковье — в ночь на третье число.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Тонущий (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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