Украинские боевики подвергли атаке населённый пункт Белая Березка в Брянской области при помощи дронов-камикадзе, заявил глава региона Александр Богомаз в своём официальном телеграм-канале.

По информации руководителя субъекта федерации результате частично повреждены два частных домовладения и две квартиры в многоэтажке. Жертв и пострадавших нет. На месте работают представители специальных служб.

Ранее атака FPV-дрона зафиксирована на деревню Грудская в Севском районе этого же региона. Частично разрушен одноэтажный дом. Кроме этого в посёлке нарушено энергоснабжение. сейчас его восстанавливают специалисты электросетей.

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