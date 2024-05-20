Украинский дрон нанес удар по жилому дому в городе Энергодар, на проспекте Строителей

ВСУ атаковали многоэтажный дом в Энергодаре, Запорожская область, с помощью БПЛА.

20 мая 12:50 украинские боевики нанесли удар по многоэтажному дому в Энергодаре при помощи беспилотника. Жилое здание, по которому и пришелся удар, находилось на проспекте Строителей.

Информации о пострадавших нет, сведения о возможных повреждениях уточняются.

Ранее дрон-камикадзе ударил по городу Шебекино в Белгородской области, а также еще один беспилотный летательный аппарат произвел атаку по микроавтобусу с гражданскими людьми, один человек из которых погиб.

Фото: facebook.com*/State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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