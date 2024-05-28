Российские ПВО сбили 2 украинских беспилотника над Белгородской областью

28 мая российские силы ПВО сбили 2 украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

28 мая, в 10:40 по московскому времени были сбиты 2 беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью. Оба БПЛА были самолетного типа и были мгновенно замечены и сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее российское оборонное ведомство привело информацию, что на 9 мая в небе над Белгородской областью было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, а также один из беспилотников ВСУ.

Фото: function.mil.ru/Пресс-служба Западного военного округа (Creative Commons Attribution 4.0 International license)