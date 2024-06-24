BMW столкнулась с коллективным иском на 5 миллионов долларов в Калифорнии из-за дефекта антенны, известной как "акулий плавник". Дефект приводит к попаданию воды в антенну, что повреждает важные электрические компоненты автомобиля, включая системы экстренного вызова, GPS, hands-free и бесключевой доступ.
Истец Тим Крафт, купивший BMW X5 2019 года, обнаружил проблемы после покупки и узнал в сервисе, что причиной является вода, попавшая через неплотную антенну. Хотя ремонт оценили в 2500 долларов, Крафт заменил антенну за 92 доллара и подал иск. Аналогичные проблемы возникали у владельцев моделей BMW 3, 5, 7 серий и кроссоверов от X1 до X7. Истцы утверждают, что BMW знала о дефекте, но не приняла меры.
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