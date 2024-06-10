В Китае был представлен новый внедорожник BAW 212, второе поколение модели, впервые выпущенной в 1965 году. Новый BAW 212 обладает габаритами 4705×1895×1936 мм и колесной базой 2860 мм.
Он оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с блокировками переднего и заднего дифференциалов.
Цена новинки на китайском рынке составляет около 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей).
Фото: commons.wikimedia.org/Swoolverton (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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