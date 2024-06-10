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В КНР представили новый внедорожник BAW 212 по цене в 1,2 млн рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:49

В КНР представили новый внедорожник BAW 212 по цене в 1,2 млн рублей

В Китае был представлен новый внедорожник BAW 212, второе поколение модели, впервые выпущенной в 1965 году. Новый BAW 212 обладает габаритами 4705×1895×1936 мм и колесной базой 2860 мм.

Он оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Цена новинки на китайском рынке составляет около 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей).

Фото: commons.wikimedia.org/Swoolverton (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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