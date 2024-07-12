Китайская автомобильная компания BAIC адаптировала свой кроссовер X55 для российского рынка в ответ на запросы потребителей. Об этом объявил российский представитель бренда.
Теперь владельцы этой модели могут обратиться в авторизированные сервисные центры для бесплатного обновления программного обеспечения мультимедийной системы и приборной панели, что позволит получать уведомления и настройки на русском языке.
Производство X55 налажено на заводе "Автотор" в Калининграде, первая партия была выпущена в августе 2023 года, а в сентябре автомобиль поступил в продажу.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander-93 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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