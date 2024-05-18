Ayaneo представила свою первую внешнюю видеокарту AG01 Starship с уникальным дизайном в стиле космического корабля. Основанная на AMD Radeon RX 7600M XT с архитектурой RDNA 3, эта eGPU имеет 32 вычислительных блока и 8 ГБ GDDR6 видеопамяти, работая на максимуме 120 Вт.

Модель оснащена множеством портов, включая DisplayPort 2.0, HDMI 2.1, и поддерживает установку SSD без дополнительных инструментов. Она совместима с различными устройствами, включая компьютеры и портативные консоли. Информация о дате выхода и цене ещё не опубликована, но аналогичные устройства стоят около $500-600, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Joydeep (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)