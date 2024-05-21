Отечественные авиакомпании существенно нарастили пассажирооборот по итогам апреля текущего года по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего, сообщает Росавиация. Рост составил порядка 12%, подсчитал регулятор. В действующих показателях оценки результаты достигли 21 млрд пассажиро-километров, приводит данные Интерфакс.

При этом, на направлениях по нашей стране показатель составил 13,1 млрд пкм (+2,3%), на зарубежных - 7,9 млрд (+33%). По количеству пассажиров также регулятор фиксирует рост: внутри страны перевезено 6,2 млн (+2,5%), за границу - 2 млн (+28%). За январь-апрель совокупно воспользовались услугами авиаторов 31,1 млн человек (+8,1%).

На этом фоне пассажиропоток крупнейшей в России авиагруппы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") в предыдущем месяце вырос на почти на 22% и составил превысил четыре млн человек. Пассажирооборот увеличился практически на треть, и стал выше 11 млрд пкм.

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