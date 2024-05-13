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В Китае анонсировали кроссовер Avatr 07, который предложат в четырех версиях
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:44

В Китае анонсировали кроссовер Avatr 07, который предложат в четырех версиях

Модель кроссовера имеет мощность до 590 л. с. и может достигать максимальной скорости 200 км/ч. Доступна как полностью электрическая версия с одним мотором (338 л. с.), так и полноприводная с двумя моторами.

Гибридные варианты оснащены 1,5-литровым двигателем и одним или двумя электромоторами, с максимальной мощностью до 485 л. с. и запасом хода на электротяге до 188 км. Avatr 07 сопоставим с Tesla Model Y по размерам, но несколько крупнее. Продажи в КНР начнутся в третьем квартале 2024 года, цены варьируются от 3,16 до 4,42 млн рублей, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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