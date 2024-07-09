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Der Standard: Австрия сформировала комиссию для выхода из контрактов с
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Der Standard: Австрия сформировала комиссию для выхода из контрактов с "Газпромом"

Министерство энергетики Австрии детально изучает долгосрочные контракты с ПАО "Газпром" дабы выяснить, каков механизм выхода из них. Сформирована даже специальная комиссия из юристов, бухгалтеров, экономистов, сообщает издание Der Standard.

Министр энергетики республики Леонор Гевесслер еще в конце зимы заявила о планах изучить варианты разрыва долгосрочных контрактов между OMV и российским предприятием. Хотя большинство договоров действуют до 2040 года. Сейчас работа выходит на финишный трек.

Для отказа от российского газа местным парламентариям необходимо создать правовую основу, чтобы поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел страны Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Quartl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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