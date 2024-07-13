В 2024 году было продано 50 автомобилей Aurus, включая 10 внедорожников Aurus Komendant и 40 седанов Aurus Senat, произведённых в Москве и Елабуге в 2023 и 2024 годах. Основными покупателями оказались юридические лица, с долей частных лиц всего 5% среди покупателей седанов.
Цена каждого автомобиля составляет около 48 миллионов рублей.
Кроме того, НАМИ выпускает специализированные версии автомобилей для спецзаказчиков, включая бронированные и лимузины. В мае 2024 года был представлен обновлённый Aurus Senat, но его продажи начнутся только в 2025 году.
Фото: commons.wikimedia.org/Yurakum (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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