Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
За 2024 год реализовано 50 автомобилей Aurus
  1. Главная
  2. Страна

За 2024 год реализовано 50 автомобилей Aurus

В 2024 году было продано 50 автомобилей Aurus, включая 10 внедорожников Aurus Komendant и 40 седанов Aurus Senat, произведённых в Москве и Елабуге в 2023 и 2024 годах. Основными покупателями оказались юридические лица, с долей частных лиц всего 5% среди покупателей седанов.

Цена каждого автомобиля составляет около 48 миллионов рублей.

Кроме того, НАМИ выпускает специализированные версии автомобилей для спецзаказчиков, включая бронированные и лимузины. В мае 2024 года был представлен обновлённый Aurus Senat, но его продажи начнутся только в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org/Yurakum (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Автобренд Jaguar снимет с производства пять моделей

Автобренд Jaguar снимет с производства пять моделей

Jaguar анонсировал сокращение своего модельного ряда до одного автомобиля, прекращая производство пяти моделей.

Читать полностью
В Дубае построят самую длинную в мире

В Дубае построят самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль к 2040 году

Компания URB планирует построить в Дубае самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль под названием Green Spine. Этот проект будет функционировать на возобновляемой энергии и направлен на снижение углеродного следа города.

Читать полностью

Общество

Associated Press: жаркая погода может повысить риск побочных эффектов от лекарств

Associated Press: жаркая погода может повысить риск побочных эффектов от лекарств

Ученые выяснили, что жаркая погода может усилить побочные эффекты некоторых лекарств, повышая риски для здоровья.

Читать полностью
В США выяснили, что грибы снижают риск развития рака

В США выяснили, что грибы снижают риск развития рака

Ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что употребление любых грибов может снижать риск развития рака.

Читать полностью

Новости