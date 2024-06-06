Производство автомобилей Aurus начнется на базе бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге к концу 2024 года. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и генеральным директором компании "Аурус" Андреем Панковым, сообщает Газета.Ру.

До этого было объявлено о передаче площадки бренду Aurus, хотя точные модели автомобилей, которые будут выпущены первыми, пока не известны. Компания Aurus также представила обновленную модель Senat с улучшенной комплектацией и новыми технологиями.

Фото: commons.wikimedia.org/Nickel nitride (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)