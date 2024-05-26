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Aurus Senat пополнил автопарк посольства Ливии в Москве
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:53

Aurus Senat пополнил автопарк посольства Ливии в Москве

Первый иностранный дипломат был замечен на российском лимузине Aurus Senat. Автомобиль был замечен в посольстве Ливии в Москве, где до этого использовались преимущественно японские и немецкие машины.

Стоимость Aurus Senat составляет 41 млн рублей.

Кроме того, король Бахрейна получил Aurus в подарок от президента РФ Владимира Путина.

Разработкой автомобилей Aurus занимается НАМИ с 2014 года в рамках проекта "Кортеж", и они предназначены для перевозки первых лиц государства. Производство машин планируется начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге до конца 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Nickel nitride (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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