Первый иностранный дипломат был замечен на российском лимузине Aurus Senat. Автомобиль был замечен в посольстве Ливии в Москве, где до этого использовались преимущественно японские и немецкие машины.
Стоимость Aurus Senat составляет 41 млн рублей.
Кроме того, король Бахрейна получил Aurus в подарок от президента РФ Владимира Путина.
Разработкой автомобилей Aurus занимается НАМИ с 2014 года в рамках проекта "Кортеж", и они предназначены для перевозки первых лиц государства. Производство машин планируется начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге до конца 2024 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Nickel nitride (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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