Audi представила обновленный Audi RS Q8, который стал самым мощным вариантом модели Q8. В новинке два варианта: стандартный RS Q8 с 600 л. с. и RS Q8 Performance с 640 л. с., который также установил рекорд Нюрбургринга среди серийных SUV. Оба кроссовера могут разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,8 и 3,6 секунды соответственно.
Особенности включают систему полного привода quattro, адаптивную пневмоподвеску и мощные тормоза, при этом Performance-версия имеет улучшенные тормозные диски и стандартные красные тормозные суппорты.
Максимальная скорость стандартной версии — 250 км/ч, у Performance — до 280 км/ч, с возможностью увеличения до 305 км/ч с пакетом Plus. Продажи начнутся с 27 июня, цены начинаются от 141 900 и 155 700 евро.
Фото: commons.wikimedia.org/Clément Bucco-Lechat (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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