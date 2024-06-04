Применение ВСУ немецких боеприпасов и техники для защиты Харьковского региона от России не приведёт к эскалации конфликта на Украине и не будет способствовать его перерастанию в новую фазу, заявил канцер Германии Олаф Шольц в эфире радиостанции Antenne Bayern.

"В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков", — выразил позицию немецких властей чиновник.

Одновременно, глава правительства ФРГ выразил уверенность, что действия украинских союзников из ЕС и примкнувшим к ним нескольким государствам запада коррелируют с международным правом. И всё происходит в рамках благоразумия.

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