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Шольц: применение германских вооружений против РФ не приведет к эскалации
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:37

Шольц: применение германских вооружений против РФ не приведет к эскалации

Применение ВСУ немецких боеприпасов и техники для защиты Харьковского региона от России не приведёт к эскалации конфликта на Украине и не будет способствовать его перерастанию в новую фазу, заявил канцер Германии Олаф Шольц в эфире радиостанции Antenne Bayern.

"В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков", — выразил позицию немецких властей чиновник.

Одновременно, глава правительства ФРГ выразил уверенность, что действия украинских союзников из ЕС и примкнувшим к ним нескольким государствам запада коррелируют с международным правом. И всё происходит в рамках благоразумия.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Майкл Лукан (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany)

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