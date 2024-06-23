Пять человек, включая троих детей, не удалось спасти в Севастополе при совместной ракетной атаке украинских и американских военных на один из пляжей черноморского побережья, еще пять детей находятся в реанимации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Системы противовоздушной обороны сегодня отразили ракетную атаку на город-порт. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные и управляемые США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты нашими силами ПВО, однако один из зарядов подорвалась над городом.

В настоящий момент идёт эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более двух десятков бригад скорой. Также минздрав дополнительно привлек врачей из других территорий России.

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