Республика Армения официально признала государство Палестина в границах, определённых ООН, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства закавказской страны. Особо отмечено, что страна присоединилась к резолюциям Генассамблеи ООН, которые направлены на прекращение огня в секторе Газа.

Республика поддерживает мир и стабильность на Ближнем Востоке. Согласно заявлению, принцип "двух государств" должен быть единственным способом гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут "реализовать свои законные чаяния".

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