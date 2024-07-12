Вице-президент РАН Степан Калмыков рассказал, что БПЛА используются для непрерывного мониторинга экологических изменений в Арктике, дополняя данные со спутников. БПЛА позволяют проводить более локальные и точные исследования, определяя уровень загрязнения воздуха вблизи промышленных объектов.
Кроме этого, используются и наземные станции, что в совокупности с БПЛА дает полную картину состояния окружающей среды в регионе. Полученные данные анализирует Центр морских исследований МГУ в сотрудничестве с Росатомом, сообщает ТАСС.
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