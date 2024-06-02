Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
В США выяснили, что регулярное употребление арахиса может снизить риск аллергии на него на 81%
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:13

В США выяснили, что регулярное употребление арахиса может снизить риск аллергии на него на 81%

Регулярное введение арахиса в рацион детей с младенчества до пяти лет может значительно снизить риск развития аллергии на арахис на 81%, согласно исследованию, опубликованному в журнале NEJM Evidence. В эксперименте участвовали две группы детей: одна регулярно употребляла арахисовые продукты, а другая избегала их до пятилетнего возраста.

Даже после года избегания арахиса, дети, которые употребляли его с раннего возраста, продолжали иметь низкий риск аллергии. В возрасте 12 лет аллергия на арахис проявилась у значительно меньшего процента детей из группы, регулярно употреблявшей арахис.

Ученые рекомендуют обсуждение введения арахиса в рацион детей с педиатром, чтобы предотвратить тысячи случаев аллергии.

Фото: commons.wikimedia.org/Ranjithsiji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В Таиланде турист лишился четырех зубов после фотографии животных на рынке

В Таиланде турист лишился четырех зубов после фотографии животных на рынке

В Паттайе, Таиланд, турист из Южной Кореи лишился четырех зубов после того, как без разрешения попытался сфотографировать экзотических животных на рынке.

Читать полностью
Бывший президент США сказал, что готов рассекретить документы по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября, если его опять изберут на высший государственный пост

Бывший президент США сказал, что готов рассекретить документы по убийству Кеннеди и терактам 11 сентября, если его опять изберут на высший государственный пост

Бывший президент США заявил, что готов поделиться секретными данными о теракте, произошедшем более десяти лет назад, и предоставить все необходимые сведения о гибели Джона Кеннеди. Единственное условие для передачи в открытый доступ документов – победа на ближайших выборах, поделился в интервью с телеканалом Fox News Дональд Трамп.

Читать полностью

Общество

Состоялась премьера фильма

Состоялась премьера фильма "Фуриоса: Хроники безумного Макса"

1 июня 2024 года в летнем кинотеатре MORY CINEMA состоялся премьерный показ фильма "Фуриоса: Хроники безумного Макса" от известного и культового режиссёра Джорджа Миллера.

Читать полностью
В России и Белоруссии разработали нейросеть для выявления рака шейки матки

В России и Белоруссии разработали нейросеть для выявления рака шейки матки

Ученые Псковского и Витебского государственных университетов создали первую российско-белорусскую нейросеть для выявления рака шейки матки, одного из самых распространенных онкозаболеваний в Псковской области.

Читать полностью

Новости