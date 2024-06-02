Регулярное введение арахиса в рацион детей с младенчества до пяти лет может значительно снизить риск развития аллергии на арахис на 81%, согласно исследованию, опубликованному в журнале NEJM Evidence. В эксперименте участвовали две группы детей: одна регулярно употребляла арахисовые продукты, а другая избегала их до пятилетнего возраста.
Даже после года избегания арахиса, дети, которые употребляли его с раннего возраста, продолжали иметь низкий риск аллергии. В возрасте 12 лет аллергия на арахис проявилась у значительно меньшего процента детей из группы, регулярно употреблявшей арахис.
Ученые рекомендуют обсуждение введения арахиса в рацион детей с педиатром, чтобы предотвратить тысячи случаев аллергии.
Фото: commons.wikimedia.org/Ranjithsiji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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