Регулярное введение арахиса в рацион детей с младенчества до пяти лет может значительно снизить риск развития аллергии на арахис на 81%, согласно исследованию, опубликованному в журнале NEJM Evidence. В эксперименте участвовали две группы детей: одна регулярно употребляла арахисовые продукты, а другая избегала их до пятилетнего возраста.

Даже после года избегания арахиса, дети, которые употребляли его с раннего возраста, продолжали иметь низкий риск аллергии. В возрасте 12 лет аллергия на арахис проявилась у значительно меньшего процента детей из группы, регулярно употреблявшей арахис.

Ученые рекомендуют обсуждение введения арахиса в рацион детей с педиатром, чтобы предотвратить тысячи случаев аллергии.

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