Apple заявила, что владельцы iPhone в 98 странах подверглись атакам шпионского ПО, отмечая, что это уже не первый инцидент в течение года. Компания предостерегла пользователей серьезно относиться к попыткам взлома, так как они могут быть связаны с их профессиональной деятельностью.

Ранее TechCrunch указывал на случаи отправки подобных предупреждений журналистам и политикам, после чего стало известно о наличии шпионской программы Pegasus на устройствах многих видных деятелей.

Apple не раскрывает детали о том, какие программы или группы стоят за последними атаками, а также о методах обнаружения этих атак, опасаясь, что это может помочь злоумышленникам в будущем.

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