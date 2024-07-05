В компании Apple ведутся работы над созданием нового устройства для использования в домашних условиях, однако пока не раскрыто, что именно это будет за устройство. Исследуя код бэкенда, из которого недавно стали известны данные о предполагаемых новых чипах для iPhone, энтузиасты обнаружили уникальный идентификатор — HomeAccessory17,1. Отмечается, что это устройство не является HomePod, так как последний имеет другой идентификатор — AudioAccessory.

На основании маркировки идентификатора предполагается, что новинка будет оснащена последним чипом A18, аналогичным тому, что предполагается в новых моделях iPhone. Возможно, устройство получит функции искусственного интеллекта.

Кроме того, в коде также найдены упоминания о новой версии Apple TV, которую, согласно слухам, планируется выпустить в текущем году.

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