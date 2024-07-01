В 2026 году Apple планирует выпустить новую версию беспроводных наушников AirPods, оснащенных инфракрасными камерами, аналогичными тем, что используются для функции Face ID на iPhone и iPad. Эта информация появилась благодаря известному инсайдеру и аналитику Минг-Чи Куо из TF International Securities.

Новые AirPods будут интегрированы с гарнитурой дополненной реальности Vision Pro, предназначенной для улучшения пространственного звука и взаимодействия с виртуальной средой. ИК-камеры на наушниках позволят обнаруживать изменения в окружающей среде и управлять жестами для улучшения пользовательского опыта.

Производство ИК-камер будет осуществляться Foxconn, с возможностью производить до 18-20 миллионов модулей в год, что позволит Apple оснастить около 10 миллионов пар AirPods этой технологией.

Фото: flickr.com/Maurizio Pesce (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)