Руководитель направления Центра компетенции по информационной безопасности в компании "Т1 Интеграция" Валерий Степанов предупредил владельцев Android-смартфонов о риске заражения вирусами. Основные угрозы — Adware и Spyware.
Adware собирают маркетинговую информацию и показывают рекламу, перенаправляя пользователей на вредоносные сайты. Spyware отслеживают действия и геолокацию пользователя без его согласия.
Также опасны трояны, крадущие личные данные. Для защиты Степанов порекомендовал избегать сомнительных ссылок и загрузок из ненадежных источников, а также контролировать активность приложений на устройствах.
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