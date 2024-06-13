В Android 15 Beta 2.2 добавлена новая функция защиты от кражи данных через аппаратные средства, такие как "хакерские кабели". Техноблогер Мишаал Рахман обнаружил эту функцию, которая позволяет пользователям принудительно отключить передачу данных через кабель, оставляя только возможность зарядки.

Эта функция, называемая Lockdown, активируется через меню питания и предотвращает любое взаимодействие смартфона с другими устройствами по кабелю, за исключением зарядки. Аналогичная функция впервые появилась в Android 9 в 2018 году, но тогда она была ориентирована на блокировку уведомлений и отключение разблокировки смартфона любыми методами, кроме основного, например, PIN-кода.

Остаётся неизвестным, будет ли эта функция включена в первые релизные сборки Android 15.

Фото: flickr.com/Ancella Simoes (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)