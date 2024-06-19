Виновный в угрозе убийством и краже военнослужащий армии США Гордон Блэк осужден Первомайским районным судом города Владивосток к 3 годам и 9 месяцем реального срока. Отбывать наказание американский гражданин будет в исправительной колонии общего режима, следует из приговора судебной инстанции. Судья также удовлетворила гражданский иск потерпевшей Александры Ващук в размере 10 тысяч рублей.
Американский военный Блэк, в апреле этого года приехал во Владивосток к девушке после знакомства в Корее. Однако отношения интернациональной пары не заладились, в ссоре, как выяснило следствие и установил суд, американец повёл себя не по джентльменски, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тыс. рублей и скрылся. Однако мужчина был задержан и заключен под стражу.
Защита осужденного, как стало известно, намерена обжаловать решение суда. В ходе процесса адвокат настаивал на невиновности подзащитного.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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