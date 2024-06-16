Фотовыставка "Успехи и достижения России" открылась одновременно в шести странах Латинской Америки: Мексике, Аргентине, Никарагуа, Панаме, Сальвадоре и Перу. Экспозиция, проводимая на испанском языке, размещена в посольствах РФ, российских центрах науки и культуры, университетах и выставочных площадках.

Выставка направлена на демонстрацию современного уровня развития России в областях науки, промышленности, культуры и спорта. По словам организаторов, цель выставки — предоставить жителям Латинской Америки объективную информацию о жизни и достижениях России.

На выставке планируется привлечь внимание молодёжи, вдохновляя их на достижение собственных целей через понимание развития других стран. В дальнейшем выставка будет расширена и показана в других странах региона, включая Венесуэлу, Парагвай и Гватемалу, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/Alejandro Islas Photograph AC (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)