Туристы реагируют прохладно на приглашение министра туризма Республики Алтай посетить регион из-за высоких цен на авиабилеты. Поездка на Алтай в разгар туристического сезона может стоить от 50 до 70 тысяч рублей.
Хотя есть возможность сэкономить, выбрав рейсы с пересадками, большинство предложений остаются дорогими, особенно из крупных городов как Москва и Санкт-Петербург. В то время как жители Урала и Казани имеют доступ к более дешевым билетам, стоимость поездок через эти регионы все равно остается высокой для жителей других регионов, сообщает Tourdom.Ru.
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