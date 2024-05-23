Колебания курсов доллара и евро помноженные на грядущий отпускной сезон ставят многих россиян перед выбором, когда и как приобретать валюту, сейчас когда официальный курс ниже 90 рублей за доллар или есть вариант дождаться более выгодных предложений, что предпочтительнее: кэш или безнал, финансист Эван Голованов рассказал в интервью "Российской газете".

"Если в планах отпуск в июне-августе, то ждать сильно лучшего курса нет смысла, потому что наиболее вероятно его не будет. В курортный период курс рубля к основным валютам (доллар, евро, юань) будет примерно такой же, как сейчас", - считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба "Мультипликатор" Эван Голованов.

Если на отдых хочется потратить ощутимую сумму в иностранных деньгах, то вполне разумно применить стратегию усреднения. Например, отпуск запланирован на середину лета. Каждую неделю имеет смысл приобретать одинаковую сумму валюты. При таком алгоритме сложится средний курс до вашего отпуска.

Это крайне простая и эффективная стратегия, она убирает психологические переживания в плане того, что на каком-то этапе может казаться, что вы вложились по высокому курсу, а могли купить дешевле.

Другие эксперты задались вопросом, что предпочтительнее в современных реалиях, отпуск с хорошим запасом наличных, на семью из трёх человек к примеру можно без рисков со стороны таможни вывести вполне приличную сумму на развлечения или отдыхать мультивалютной картой? Всё зависит от того, куда путешествие запланировано.

С пачками денег стоит ехать в районы, далёкие от цивилизации или страны с развивающейся экономикой, где безналичные расчеты не распространены. а также страны с высокими комиссиями за транзакции и снятие наличных по картам (их можно уточнить у туроператора).

В развитые страны бесспорно предпочтительнее захватить нужные средства на карте, правда важно определиться с платёжной системой. Увы, пока карты "МИР" принимаются не во всех зарубежных юрисдикциях. Так что этот нюанс тоже не лишним будет уточнить заранее, в зависимости от государства, куда запланирован вояж.

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