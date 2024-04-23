Что такое ДЭГ и каковы перспективы его развития в России? (Интервью с Романом Алексеевым)

В связи с набирающим обороты дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) редакция Newsinfo взяла интервью у кандидата политических наук, доцента МГУ и Финансового университета при Правительстве РФ Романа Алексеева.

Что такое ДЭГ?

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) - это онлайн-голосование, с помощью которого избиратель без посещения избирательного участка может проголосовать, используя портал «Госуслуги» (для избирателей, проживающих в разных регионах) или сайт mos.ru (для избирателей, проживающих в Москве). С помощью ДЭГ при наличии интернет-соединения (с помощью смартфона, планшета и иных гаджетов) и предварительной регистрации избиратель может проголосовать из любого удобного для него места, даже находясь за пределами нашей страны.

Что Вы думаете про работу ДЭГ в этом году?

По данным, обнародованным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, онлайн-голосование на президентских выборах 2024 года в целом прошло без инцидентов, которые наблюдались ранее в 2019 и 2021 году, при довольно высокой явке зарегистрированных избирателей (94 %). Инновационным способом голосования воспользовались 4,4 млн. избирателей, предварительно подавших заявление на портале Госуслуг (получивших одобрение своей заявки). Наибольший процент мобильных избирателей был зарегистрирован наблюдателями в первый день голосования (75 % от общего числа зарегистрированных в системе избирателей). Стоит также отметить, что ДЭГ на главных выборах в стране применялось впервые. Топ 3 субъектов РФ по числу проголосовавших онлайн-избирателей в ходе данной электоральной процедуры выглядит следующим образом: Московская область - 799 тысяч, Ростовская область - 352 тысяч, Свердловская область - 291 тысяч. Если рассматривать возрастной диапазон голосующих, самыми креативными оказались онлайн-избиратели в возрасте от 35 до 50 лет (42 %), за ними с небольшим отставанием идут представители молодёжи 18-35 лет (33%), замыкают тройку избиратели в возрасте - 50+, что свидетельствует о заинтересованности разных возрастных групп в данной форме волеизъявления.

Как оцениваете перспективы развития ДЭГ в обозримом будущем?

Изучая практику использования электронного голосования и технологии избирательного блокчейна у нас в стране и за рубежом, прихожу к выводу о возможности применения данных технологий не только на региональном, но и на федеральном уровне. Вместе с тем онлайн-голосование не может и не должно полностью вытеснить традиционное волеизъявление, осуществляемое с помощью бумажных бюллетеней, оно может использоваться параллельно с ним в качестве альтернативы для тех избирателей, которые в силу занятости, ограничений в передвижении в связи с состоянием здоровья, нахождения за границей, либо просто нежелания посещать избирательные участки, предпочитают проголосовать из дома, с работы, с дачного участка и т.п. Можно солидаризироваться с мнением Председателя ЦИК РФ Эллой Памфиловой, полагающей, что внедрение электронного голосования и технологии блокчейна не должно лишить консервативно настроенную часть избирателей права на реализацию активного избирательного права, которые должны иметь возможность сами определить способы своего волеизъявления.

Фото: из личного архива Романа Алексеева