Актер Леонид Гусаров отправился на СВО летом минувшего года в качестве добровольца. Накануне стало известно, что артист при осуществлении боевых задач в рамках специальной военной операции погиб. 21 июня состоятся прощание и похороны бойца. Артист преподавал до отправки в ряды вооруженных сил в Жуковской детской школе искусств.

"Памяти Героя. В ходе специальной военной операции героически погиб Леонид Юрьевич Гусаров. Из жизни ушел замечательный человек, талантливый актер, режиссер, поэт, преподаватель театрального отделения ЖДШИ № 1", — сообщается в официальном аккаунте образовательного учреждения в соцсетях.

Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины — это священный долг гражданина своей страны, говорят о Леониде Гусарове коллеги.

51-летний актер известен по нескольким ролям в мелиалах и кинолентах. В сериале "Последний мент" он исполнил роль охранника Самсонова, а ещё зрители знают его по в фильму "Споры" и драме Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!"

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Брюс Эммерлинг (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)