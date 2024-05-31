В правительстве рассматривают изменения в Налоговый кодекс РФ, предполагающие признание подакцизным товаром медицинского спирта и лекарственных препаратов с производными этанола. В интервью NewsInfo. Ru эксперт фармацевтического рынка России Ирина Булыгина прогнозирует повышение цен на содержащую медспирт продукцию, правда есть важные исключения.

"Естественно, цены на эти группы препаратов повысят. Если конечно они не входят в перечень жизненно важных, там несколько настоек есть, на которые цены повысить нельзя, потому что контролируется государством, повышается раз в год на процент инфляции. Можете посмотреть по перечню, что туда входит", — говорит провизор.

Важный нюанс, на который обращает внимание специалист, большинство средств с этиловым спиртом, это настойки лекарственного сырья. Считается, что это очень старые препараты, и они не действуют.

"Тогда пересмотрите фармакопею, исключите из фармакопеи. Если вы считаете, что это совсем неактуально, может быть это и так. Я не оспариваю это. Но тогда вы как-то разберитесь с этим. А то вы оставляете все это, вроде как лекарственные препараты входят в фармакопею государственную, это закон, грубо говоря, то, что признано лекарственными средствами, но вы вносите акцизы как на пищевой спирт. Как-то, мне кажется, это немножко не вяжется одно с другим", — рассуждает Ирина Булыгина.

Поможет ли эта мера бороться с нелегальным алкоголем? Опять же настойки пили всегда, даже в советское время. Все алкаши знали. В аптеке их все знали. И все приходили, покупали и принимали. Искоренить это, в принципе, невозможно. Во-первых, там 70-градусный спирт, он, естественно, высокой очистки. Точно не будет никакого метанола, точно не траванешься, заключает эксперт.

Согласно информации из источников в кабмине страны, в проекте внесенных документов медицинской спирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Ставка акциза, согласно действующему Налоговому кодексу, с 1 января по 31 декабря 2025 года должна составить 669 руб. за 1 л безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2026 года — 696 руб. за 1 л. То есть при нынешних ценах на спиртосодержащие настойки в фармацевтической сети, могут удвоиться уже с начала будущего года, посчитали эксперты.





