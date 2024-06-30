Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 85,748
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 92,4184
У Turkish Airlines отмечены задержки вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга до 13 часов
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 15:29

У Turkish Airlines отмечены задержки вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга до 13 часов

У Turkish Airlines сегодня замечены серьезные задержки вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью. Рейс TK 3997 из Санкт-Петербурга, который должен был вылететь в 12:40, был перенесен на 22:40, что составило задержку в 10 часов. А из московского аэропорта Внуково рейс TK 3965, запланированный на 02:20, был отложен на 13:30, а затем на 15:10, с общей задержкой в 13 часов.

Пассажиры, вылетающие из Санкт-Петербурга, смогли получить помощь и поддержку от представителей авиакомпании, которые организовали временное размещение в гостинице, предоставили талоны на обеды и ужины, а также компенсировали расходы на такси и питание. Вместе с тем, пассажиры из Внуково столкнулись с отсутствием представителей Turkish Airlines в зоне вылета и отсутствием информации по громкой связи, что затруднило организацию помощи. Тем не менее, сотрудники аэропорта смогли помочь пассажирам узнать о доступных возможностях по компенсации и питанию.

Эти события вызвали недовольство среди пассажиров, некоторые из которых не получили своевременной информации о задержках и возможных мерах поддержки со стороны авиакомпании, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Md Shaifuzzaman Ayon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться

В США не способны оплатить государственный долг. По этой причине государство ожидает большие трудности в будущем. Об этом информировал РИА Новости знаменитый на мировых финансовых рынках инвестор Джим Роджерс.

Читать полностью
В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома

В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома

В пригороде Афин произошел лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома, а жители десяти поселков были эвакуированы.

Читать полностью

Общество

Gut: изменения в кишечной микробиоте влияют на активность генов в мозге

Gut: изменения в кишечной микробиоте влияют на активность генов в мозге

Ученые обнаружили кишечные бактерии, связанные с перееданием и ожирением, исследование которых опубликовано в журнале Gut.

Читать полностью
Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул

Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул

Эксперты поделились советами по предотвращению напряжения мышц при работе за компьютером.

Читать полностью

Новости