У Turkish Airlines сегодня замечены серьезные задержки вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью. Рейс TK 3997 из Санкт-Петербурга, который должен был вылететь в 12:40, был перенесен на 22:40, что составило задержку в 10 часов. А из московского аэропорта Внуково рейс TK 3965, запланированный на 02:20, был отложен на 13:30, а затем на 15:10, с общей задержкой в 13 часов.

Пассажиры, вылетающие из Санкт-Петербурга, смогли получить помощь и поддержку от представителей авиакомпании, которые организовали временное размещение в гостинице, предоставили талоны на обеды и ужины, а также компенсировали расходы на такси и питание. Вместе с тем, пассажиры из Внуково столкнулись с отсутствием представителей Turkish Airlines в зоне вылета и отсутствием информации по громкой связи, что затруднило организацию помощи. Тем не менее, сотрудники аэропорта смогли помочь пассажирам узнать о доступных возможностях по компенсации и питанию.

Эти события вызвали недовольство среди пассажиров, некоторые из которых не получили своевременной информации о задержках и возможных мерах поддержки со стороны авиакомпании, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Md Shaifuzzaman Ayon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)