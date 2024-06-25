Турагенты предупредили о проблемах с онлайн-регистрацией на чартерные и некоторые регулярные рейсы Turkish Airlines и AnadoluJet. В большинстве случаев регистрация на чартеры не удается, и подобные проблемы наблюдались и в прошлом году.

На регулярных рейсах, особенно при покупке через GDS, регистрация онлайн часто доступна, и даже возможен выбор места заранее.

Туристам посоветовали приезжать в аэропорт заранее для избежания длинных очередей из-за возможных сложностей с регистрацией, сообщает Tourdom.Ru.

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