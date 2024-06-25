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Tourdom: отмечены сложности с онлайн-регистрацией на рейсы Turkish Airlines
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:31

Tourdom: отмечены сложности с онлайн-регистрацией на рейсы Turkish Airlines

Турагенты предупредили о проблемах с онлайн-регистрацией на чартерные и некоторые регулярные рейсы Turkish Airlines и AnadoluJet. В большинстве случаев регистрация на чартеры не удается, и подобные проблемы наблюдались и в прошлом году.

На регулярных рейсах, особенно при покупке через GDS, регистрация онлайн часто доступна, и даже возможен выбор места заранее.

Туристам посоветовали приезжать в аэропорт заранее для избежания длинных очередей из-за возможных сложностей с регистрацией, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Md Shaifuzzaman Ayon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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