Турагенты предупредили о проблемах с онлайн-регистрацией на чартерные и некоторые регулярные рейсы Turkish Airlines и AnadoluJet. В большинстве случаев регистрация на чартеры не удается, и подобные проблемы наблюдались и в прошлом году.
На регулярных рейсах, особенно при покупке через GDS, регистрация онлайн часто доступна, и даже возможен выбор места заранее.
Туристам посоветовали приезжать в аэропорт заранее для избежания длинных очередей из-за возможных сложностей с регистрацией, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Md Shaifuzzaman Ayon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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