Во время полёта из Лондона в Сингапур самолёт Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines попал в сильную турбулентность над Таиландом, в результате чего пострадали 70 человек, включая 9 членов экипажа и 61 пассажира.
Изначальные сообщения СМИ информировали о 30 пострадавших.
Во время турбулентности непристегнутые пассажиры получили травмы, ударившись головами о потолок и багажные полки. Также произошло срабатывание кислородных масок и выпадение пластиковых панелей.
Одному из пассажиров, 73-летнему жителю Великобритании, стало плохо, и он скончался от сердечного приступа. Существуют слухи о втором умершем, но они пока не подтверждены.
Из-за происшествия самолёт экстренно приземлился в Бангкоке, где пострадавших встретили бригады скорой помощи, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Md Shaifuzzaman Ayon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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