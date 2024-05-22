Во время полёта из Лондона в Сингапур самолёт Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines попал в сильную турбулентность над Таиландом, в результате чего пострадали 70 человек, включая 9 членов экипажа и 61 пассажира.

Изначальные сообщения СМИ информировали о 30 пострадавших.

Во время турбулентности непристегнутые пассажиры получили травмы, ударившись головами о потолок и багажные полки. Также произошло срабатывание кислородных масок и выпадение пластиковых панелей.

Одному из пассажиров, 73-летнему жителю Великобритании, стало плохо, и он скончался от сердечного приступа. Существуют слухи о втором умершем, но они пока не подтверждены.

Из-за происшествия самолёт экстренно приземлился в Бангкоке, где пострадавших встретили бригады скорой помощи, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Md Shaifuzzaman Ayon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)