Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, заявил, что с 2030 года количество иностранных самолетов Boeing и Airbus в парках российских авиакомпаний начнет сокращаться из-за ограничений на их ремонт. Он подчеркнул необходимость разработки и производства достаточного количества отечественных лайнеров к этому времени.
Власти ранее утвердили программу развития авиаотрасли до 2030 года, предусматривающую строительство тысячи самолетов, включая модели SSJ New, МС-21, Ил-114-300 и Ту-214. Однако эксперты сомневаются в реализуемости этих планов из-за нехватки квалифицированных рабочих и проблем с авионикой, а также из-за использования устаревших производственных технологий.
Также отмечается, что модернизация Ту-214 для работы с двумя членами экипажа затруднена из-за санкций, ограничивающих импорт нужного оборудования, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Craker (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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