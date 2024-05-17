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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:58

Глава "Ростеха" Чемезов: количество Boeing и Airbus у российских авиакомпаний начнет сокращаться

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, заявил, что с 2030 года количество иностранных самолетов Boeing и Airbus в парках российских авиакомпаний начнет сокращаться из-за ограничений на их ремонт. Он подчеркнул необходимость разработки и производства достаточного количества отечественных лайнеров к этому времени.

Власти ранее утвердили программу развития авиаотрасли до 2030 года, предусматривающую строительство тысячи самолетов, включая модели SSJ New, МС-21, Ил-114-300 и Ту-214. Однако эксперты сомневаются в реализуемости этих планов из-за нехватки квалифицированных рабочих и проблем с авионикой, а также из-за использования устаревших производственных технологий.

Также отмечается, что модернизация Ту-214 для работы с двумя членами экипажа затруднена из-за санкций, ограничивающих импорт нужного оборудования, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexander Craker (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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