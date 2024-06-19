Российские агростраховщики выплатили с начала текущего года 1,6 млрд рублей за ущерб посевам, который был связан с чрезвычайными ситуациями климатического характера, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков.
В период посевной, в этом сезоне режим ЧС был объявлен в 15 регионах нашей страны. Причем частично посевы гибли из-за заморозков, озимые из-за подтоплений, зафиксированы страховые случаи и из-за засухи.
Самые большие потери в денежном выражении от майских заморозков этой весной понесли садоводы (Липецкая, Тамбовская области), то есть сильнее пострадали от ЧС многолетние насаждения, свидетельствуют данные союза. Застрахованы были лишь минимальные площади.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Халлваррен (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
США не сможет поссорить Россию с Ливией
Отношения между Россией и Ливией развиваются, учитывая все международные обязательства и соответствуя резолюциям Совета Безопасности ООН.
Партия Байдена сомневается в вероятности его победы
Высокопоставленные представители демократической партии, включая советников президента США Джо Байдена, сомневаются в том, что методы, применяемые нынешним лидером страны в предвыборной кампании, гарантируют ему переизбрание, как сообщает издание Axios.
В Петербурге начальству библиотеки пришлось извиняться перед Z-поэтом
В Санкт-Петербурге руководство Центральной библиотеки имени Паустовского должно было просить прощения за отказ организовать мероприятие, посвящённое Z-поэзии. О произошедшем информировало общественно-политическое интернет-издание «Фонтанка.ру».
Эксперт Ковальков: стоит ли употреблять в пищу куриную кожу
Как нужно есть курицу, чтобы не навредить здоровью.