Российские агростраховщики выплатили с начала текущего года 1,6 млрд рублей за ущерб посевам, который был связан с чрезвычайными ситуациями климатического характера, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков.

В период посевной, в этом сезоне режим ЧС был объявлен в 15 регионах нашей страны. Причем частично посевы гибли из-за заморозков, озимые из-за подтоплений, зафиксированы страховые случаи и из-за засухи.

Самые большие потери в денежном выражении от майских заморозков этой весной понесли садоводы (Липецкая, Тамбовская области), то есть сильнее пострадали от ЧС многолетние насаждения, свидетельствуют данные союза. Застрахованы были лишь минимальные площади.

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