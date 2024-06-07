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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:38

"Аэрофлот" рассматривает возможность добавления программы "Шаттл" в Казань и Нижний Новгород

"Аэрофлот" рассматривает возможность расширения программы "Шаттл", запущенной с 1 июня на рейсах Москва — Санкт-Петербург, на другие направления, включая Казань и Нижний Новгород. Программа предоставляет пассажирам возможность бесплатно менять время рейса на ±12 часов от запланированного, а также ускоренную регистрацию за 30 минут до вылета.

Программа требует высокой частоты рейсов, так как на маршруте Москва — Санкт-Петербург существует 73 ежедневных рейса с интервалами в 15 минут. На направлениях в Казань и Нижний Новгород частота рейсов меньше, и интервалы достигают 30 минут.

Дополнительная оплата за гибкость составляет 500-600 рублей на линии Москва — Санкт-Петербург, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Трефилов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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