Суд зарегистрировал апелляционную жалобу защитников генерал-лейтенанта Кузнецова на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости.

Вначале недели начальника главного управления кадров минобороны РФ был задержан правоохранительными органами в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье.

Следствие вышло с ходатайством о взятии старшего офицера под арест и 235-й гарнизонный военный суд данную просьбу удовлетворил. Фигуранту дела вменяют получение взятки в особо крупном размере.

В ходе проведенных по месту жительства генерала обысков изъяты крупные суммы денег, золотые монеты, предметы роскоши, техника. Доводы защиты в апелляционном документе и время его рассмотрения пока не известны. Подозреваемый, по данным его адвокатов, свою вину не признаёт.

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