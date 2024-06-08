Спрос на электромобили замедляется во всем мире несмотря на поддержку государств. Они несут в себе множество минусов, таких как высокая стоимость, недостаточный запас хода, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, — считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Очевидно, что, вопреки оптимистичным прогнозам, они не являются панацеей от всех экологических проблем. Спрос на электромобили замедляется во всем мире, несмотря на беспрецедентные усилия по поддержке этой отрасли со стороны государств", — заявил Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

В своём выступлении Игорь Сечин подчеркнул, что помимо высокой стоимости электромобилей, существуют и другие негативные факторы для повсеместного внедрения электрокаров. Среди них: ограниченный запас хода, недостаточное развитие зарядной инфраструктуры, необходимость утилизации аккумуляторных батарей и проблемы безопасности на дорогах.

Внедрение электромобилей может усугубить экологические проблемы. Для производства этих автомобилей используются ценные металлы, которые в больших объёмах добываются в развивающихся странах. Это наносит непоправимый ущерб их экологии, считает Сечин.

Он напомнил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует значительный рост производства меди к 2030 году — почти в 1,5 раза. Производство никеля и кобальта, по прогнозам МЭА, увеличится в два раза, а лития — более чем в четыре раза.

"Это может еще больше увеличить нагрузку на землю, воду и ресурсы в развивающихся странах, в которых расположена большая часть залежей полезных ископаемых, критически важных для "зеленого" перехода", — прокомментировал глава "Роснефти".

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