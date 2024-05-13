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ВСУ выпустили по Краснодону три американские баллистические ракеты ATACMS
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:21

ВСУ выпустили по Краснодону три американские баллистические ракеты ATACMS

Вооруженные силы Украины направили в сторону города Краснодона, ЛНР, три боевых снаряда - ракеты ATACMS. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Наибольшие повреждения получила часть города с промышленными объектами. Помимо предприятий, урон получили и продуктовые склады.

ATACMS - это группа баллистических ракет, чьим производством занимается американская военно-промышленная организация "Lockheed Martin". Максимальная дальность ракет на данный момент равна 300-м километрам, но также существует такие же установки, чье действие достигает радиуса до 500 километров.

Фото: dvidshub.net/Dean Johnson

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