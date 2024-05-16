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Над Крымом российские ПВО сбили 5 ракет ATACMS
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 9:40

Над Крымом российские ПВО сбили 5 ракет ATACMS

Силами российских ПВО были сбиты пять боевых снарядов ВСУ серии ATACMS над Крымом. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

ВСУ по-прежнему пытаются нанести массированные удары по территории РФ, но российские ПВО сбили около пяти ракет американского производства серии ATACMS.

Также утром 15 мая ведомство сообщило, что ПВО ликвидировали над Крымом 10 ракет ATACMS.

Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские силы противовоздушной обороны сбили несколько боевых снарядов, нацеленных на территорию России.

Фото: multimedia/Ildus Gilazutdinov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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