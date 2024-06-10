ASUS представила два новых монитора. Первый — ZenScreen Smart MS27UC с 27-дюймовым 4K IPS-дисплеем, поддержкой Google TV, динамиками Harman Kardon, многообразием портов, включая USB-C и HDMI, а также поддержкой Wi-Fi, Bluetooth и Miracast.

Второй — ProArt Display 8K PA32KCX, ориентированный на профессионалов, с 32-дюймовым 8K дисплеем, высокой яркостью, поддержкой цветового пространства DCI-P3 и встроенным колориметром для калибровки.

Цена и дата выпуска пока не объявлены, но ожидается, что ProArt Display будет стоить не менее $5000, сообщает Wylsa.Com.

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