ASUS представила новый игровой мини-ПК ROG NUC 2024 с объемом корпуса 2,5 литра, оснащенный процессорами Intel Core Ultra (7 155H с RTX 4060 и 9 185H с RTX 4070), видеокартами NVIDIA GeForce RTX, оперативной памятью DDR5 до 32 ГБ и SSD PCIe Gen4 до 1 ТБ.
Устройство поддерживает беспроводные и проводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4. Мини-ПК представлен в Китае и стоит $1691 за базовую версию и $2114 за более продвинутую модель, сообщает 4pda.
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