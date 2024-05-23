ASUS представила новый игровой мини-ПК ROG NUC 2024 с объемом корпуса 2,5 литра, оснащенный процессорами Intel Core Ultra (7 155H с RTX 4060 и 9 185H с RTX 4070), видеокартами NVIDIA GeForce RTX, оперативной памятью DDR5 до 32 ГБ и SSD PCIe Gen4 до 1 ТБ.

Устройство поддерживает беспроводные и проводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4. Мини-ПК представлен в Китае и стоит $1691 за базовую версию и $2114 за более продвинутую модель, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Solomon203 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)