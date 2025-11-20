В Сибири придумали куда определять "двоечников" после провального ЕГЭ

В Югре девятиклассники почти полностью справляются с Образовательным государственным экзаменом (ОГЭ). По данным директора департамента образования и науки ХМАО Алексея Дренина, число учеников, не прошедших минимальный порог, остается ниже 1%. "Не преодолевают минимальный порог у нас менее одного процента сдающих. Обычно это 0,06-0,08%", — сообщил Дренин.

Возможность для не сдавших экзамены — освоение рабочих профессий

Для девятиклассников, не сдавших экзамены, Госдума приняла решение предоставить возможность бесплатно осваивать рабочие профессии. Это связано с дефицитом кадров в различных отраслях. Однако, как этот механизм будет работать в Югре, еще не определено, поскольку закон только принят, а подзаконные акты находятся в стадии разработки.

Куда можно пойти учиться после 9 класса

В Югре функционирует около четырех десятков колледжей и техникумов, в которых можно получить востребованные специальности — от повара до электрогазосварщика. Эти учебные заведения предлагают широкий выбор программ для молодых людей, желающих освоить рабочие профессии.