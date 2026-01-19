Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 17:07

В 2026 мини из 90-х стала базой: один силуэт — три совершенно разных образа

Мини-юбка 90-х возвращается в тренды 2026 года – модные редакторы

В моде снова та самая уверенная мини-юбка из 90-х — простая по форме, но с характером. Её возвращение в 2026 году выглядит не как каприз, а как логичное продолжение ностальгии по эпохе чистых линий, низкой посадки и материалов "без усложнений". Мини снова работает и в минимализме, и в бохо, и в гранж-настроении — главное, правильно собрать образ.

Почему именно эстетика 90-х снова на пике

Мини-юбка не новичок: она прошла путь от символа свободы 60-х до модного маркера разных десятилетий, каждый раз меняя подачу. Весной-летом 2026 года акцент смещается на 90-е: аккуратный крой, лаконичный силуэт, низкая талия, знакомые фактуры вроде денима и тартана, а также стилистика "преппи" и гранжа. Эта версия мини не требует сложных приёмов — она выглядит современно именно благодаря простоте и точности линий.

Три способа носить мини-юбку 90-х в 2026 году

Тренд не сводится к одному образу: мини-юбка легко меняет настроение за счёт ткани и обуви. В материале выделяют три направления, которые можно адаптировать под любой гардероб — от строгого до расслабленного.

Минималистичная белая мини-юбка

Белая прямая мини-юбка снова становится универсальной базой. Её сила — в чистом силуэте и контрасте, который можно собрать буквально двумя-тремя вещами. В духе икон 90-х образ держится на чёрно-белой гамме: чёрный джемпер или свитер с круглым вырезом, укороченные рукава и простая обувь вроде балеток. Получается спокойный, но очень "дорогой" минимализм, который легко носить каждый день.

Джинсовая мини-юбка

Деним возвращается как главный материал для мини, но в новой подаче — с налётом уличной свободы. В 90-х и 2000-х она была символом поп-культуры, а в 2026-м снова выходит в центр внимания благодаря подиумным интерпретациям и эффектам "ношености": выцветание, немного грубый край, нарочитая простота. Такая юбка легко дружит с объёмным трикотажем, базовой футболкой, кожаной курткой и обувью от кед до ботинок — в зависимости от того, хотите вы бохо или более жёсткий гранж.

Клетчатая мини-юбка из тартана

Тартан — самый гибкий вариант: он может выглядеть академично, панковски или по-гранжевому. В 90-е клетчатая мини-юбка часто работала как центральная вещь образа, а остальное собиралось вокруг неё. Классическая формула — чёрный верх (например, свитер с высоким воротом), шнурованные ботинки и акцентная деталь вроде сетчатых колготок. При желании сетку можно заменить плотными тёмными колготками — настроение сохранится, но образ станет спокойнее.

Финальный эффект зависит от деталей: одна и та же мини может выглядеть строгой, романтичной или дерзкой. Именно поэтому тренд и воспринимается "вечным" — он не диктует стиль, а даёт основу, которую легко подстроить под себя.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

