85% Вселенной — в тени: учёные искали следы новой силы, но нашли идеальный порядок
Темная материя — одно из самых загадочных явлений во Вселенной. Хотя она составляет около 85% всей материи, наблюдать её напрямую невозможно: она не излучает и не поглощает свет. Международная группа ученых, в которую вошли специалисты из Портсмутского университета, провела исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, чтобы понять, подчиняется ли темная материя тем же законам физики, что и обычная, или же на неё действует пятая, пока неизвестная сила.
"Мы сравнили скорости галактик во Вселенной с глубиной гравитационных ям", — пояснил доцент кафедры теоретической физики Камиль Бонвен из Университета Женевы.
Что искали ученые
Исследователи поставили перед собой цель — проверить, влияет ли на темную материю неизвестная сила, помимо гравитации. Обычная материя взаимодействует через четыре фундаментальные силы:
-
гравитацию,
-
электромагнетизм,
-
сильное ядерное взаимодействие,
-
слабое ядерное взаимодействие.
Темная материя, согласно общепринятым теориям, подчиняется только гравитации. Однако если бы на неё действовала пятая сила, даже слабая, это изменило бы поведение галактик, особенно в областях с сильным искривлением пространства — гравитационных ямах.
Гравитационные ямы как инструмент наблюдения
Чтобы проверить гипотезу, команда использовала данные с инструмента Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), установленного на 4-метровом телескопе Николаса У. Мейолла в обсерватории Китт-Пик (США). DESI позволяет отслеживать положение миллионов галактик и строить трёхмерную карту распределения вещества во Вселенной.
"Если на темную материю воздействует дополнительная сила, то галактики, состоящие в основном из неё, будут падать в гравитационные ямы иначе, чем обычная материя", — уточнил Бонвен.
Учёные сопоставили скорость движения галактик и глубину гравитационных колодцев, вызванных массивными структурами, и проверили, есть ли отклонения от моделей, где действует только гравитация.
Результат оказался однозначным: движение темной материи полностью соответствует уравнениям Эйлера, описывающим классическое гравитационное взаимодействие. Это означает, что пока не найдено никаких признаков существования дополнительных сил.
Сравнение взаимодействий материи
|Тип материи
|Основные силы взаимодействия
|Наблюдаемые эффекты
|Вероятность пятой силы
|Обычная материя
|Гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействия
|Электричество, радиация, масса
|Отсутствует
|Темная материя
|Гравитация (предположительно)
|Искривление пространства, движение галактик
|Не более 7% силы тяжести
"Наши данные пока не исключают наличие неизвестной силы. Но если такая пятая сила существует, она не может превышать семи процентов от силы тяжести — иначе она бы уже проявилась в наших анализах", — отметила доктор Наташа Гримм из Института космологии и гравитации Портсмутского университета.
Советы шаг за шагом: как исследуют темную материю
-
Создание карт Вселенной. С помощью телескопа DESI фиксируются координаты миллионов галактик.
-
Построение гравитационных моделей. По распределению массы определяется глубина гравитационных "ям".
-
Сравнение движения объектов. Измеряются скорости галактик относительно плотности тёмной материи.
-
Проверка гипотезы о пятой силе. Математические модели анализируются на предмет отклонений от закона всемирного тяготения.
-
Выводы о фундаментальных законах. Подтверждается или опровергается влияние дополнительных взаимодействий.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: считать, что темная материя полностью пассивна.
Последствие: упускаются возможные скрытые взаимодействия.
Альтернатива: учитывать гипотезу о слабых силах и проверять её экспериментально.
-
Ошибка: анализировать только светимость объектов.
Последствие: невозможно понять распределение невидимого вещества.
Альтернатива: использовать гравитационные эффекты — искривление и движение галактик.
-
Ошибка: ограничиваться локальными измерениями.
Последствие: теряется масштабное представление о поведении материи во Вселенной.
Альтернатива: анализировать данные на космологических расстояниях.
А что если пятая сила действительно существует?
Если дополнительная сила всё же есть, она может объяснить многие загадки космоса: неравномерное распределение галактик, ускоренное расширение Вселенной и даже природу тёмной энергии. По расчётам исследователей, её влияние не превышает 2-7% от силы тяжести, но будущие проекты смогут проверить и такие минимальные эффекты.
Следующий этап исследований связан с данными Legacy Survey of Space and Time (LSST), которые будут собираться при помощи телескопа Веры Рубин. LSST сможет отслеживать движение сотен миллиардов звёзд и галактик, что позволит уточнить, есть ли отклонения, незаметные нынешним инструментам.
"Это позволит нам понять ещё больше о природе темной материи и проверить существование пятой силы на ещё более тонком уровне", — добавил Исаак Тутусаус, исследователь ICE-CSIC и IEEC, доцент IRAP Тулузского университета.
Плюсы и минусы текущего подхода
|Плюсы
|Минусы
|Высокая точность измерений скорости галактик
|Зависимость от ограниченного объёма данных DESI
|Возможность тестировать фундаментальные законы
|Пятая сила может быть слишком слабой для фиксации
|Подтверждение теории гравитации на космологических масштабах
|Требуется дальнейшее наблюдение для исключения систематических ошибок
FAQ
Что такое гравитационные ямы?
Это области искривлённого пространства вокруг массивных объектов, где притяжение особенно сильное — своего рода "впадины" в ткани Вселенной.
Почему темную материю нельзя увидеть напрямую?
Она не взаимодействует с электромагнитным излучением, поэтому не отражает и не излучает свет.
Когда можно ожидать новых результатов?
Первые данные LSST и расширенные наблюдения DESI ожидаются в течение ближайших 3-5 лет.
Мифы и правда
-
Миф: тёмная материя — это просто чёрные дыры.
Правда: чёрные дыры составляют лишь малую часть массы Вселенной, а поведение тёмной материи не совпадает с их свойствами.
-
Миф: пятая сила — фантастика.
Правда: гипотеза активно изучается в физике элементарных частиц и космологии.
-
Миф: тёмная материя не влияет на Землю.
Правда: она создаёт гравитационное поле, определяющее движение нашей галактики и всей Солнечной системы.
Исторический контекст
Термин "тёмная материя" был введён в 1933 году швейцарским астрофизиком Фрицем Цвикки, который заметил, что галактики в скоплениях движутся быстрее, чем должно быть при видимой массе. С тех пор теория претерпела множество изменений, но её суть осталась прежней — в космосе существует невидимая масса, влияющая на всё вокруг. Современные инструменты, такие как DESI и LSST, позволяют впервые наблюдать следы этой материи на космических масштабах с беспрецедентной точностью.
"Эти результаты знаменуют собой первый крупный экспериментальный шаг в понимании темной материи. В ближайшие годы новые наблюдения позволят глубже заглянуть в тайны Вселенной", — заключила Наташа Гримм.
Три интересных факта
-
На долю тёмной материи приходится около 27% массы Вселенной, тогда как обычная материя — лишь 5%.
-
Одна из гипотез предполагает, что частицы тёмной материи могут быть миллионы раз легче электрона.
-
На каждые 100 атомов обычного вещества приходится примерно 500 атомов эквивалента тёмной материи - но их пока никто не видел напрямую.
