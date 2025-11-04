Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 5:11

70 лет никто не замечал его силы: учёные случайно нашли в старом штамме вещество, которое убивает устойчивые микробы

Учёные обнаружили новый мощный антибиотик в бактерии Streptomyces coelicolor — Саймон Чэдвик

Учёные из Университета Уорика (Великобритания) и Университета Монаша (Австралия) сделали крупный прорыв в антибиотикотерапии: они обнаружили новый, исключительно мощный антибиотик, который десятилетиями оставался незамеченным в уже хорошо изученной бактерии Streptomyces coelicolor. Открытие соединения пре-метиленомомицин C лактон может стать шагом к преодолению глобальной проблемы устойчивости микробов к лекарствам.

Как был найден забытый антибиотик

Streptomyces coelicolor - один из наиболее изученных микроорганизмов, использующихся в исследованиях с 1950-х годов. Учёные традиционно считали, что его потенциал для создания новых лекарств уже исчерпан. Однако недавшее исследование показало: бактерия всё ещё скрывает тайны.

"Мы решили пересмотреть процесс синтеза известного антибиотика метиленомомицина А и проверить активность промежуточных веществ, образующихся в ходе его выработки", — объяснил микробиолог доктор Саймон Чэдвик из Университета Уорика.

Этот подход сработал: в ходе генетической модификации штаммов Streptomyces coelicolor было обнаружено соединение-промежуточник — пре-метиленомомицин C лактон, обладающий уникальными свойствами.

Почему новое соединение уникально

Оказалось, что новое вещество в 100 раз эффективнее метиленомомицина А против грамположительных бактерий. Оно показывает высокую активность против наиболее опасных устойчивых возбудителей:

  • Staphylococcus aureus (MRSA) - метициллин-резистентный золотистый стафилококк;

  • Enterococcus (VRE) - штаммы, не поддающиеся лечению ванкомицином.

"Особенно важно, что бактерии Enterococcus, подвергавшиеся воздействию нового соединения в течение 28 дней, не развили устойчивости. Это редкий и крайне обнадёживающий результат", — отметила биохимик профессор Амелия Хадсон из Университета Монаша.

Сравнение: действие известных и нового антибиотика

Антибиотик Эффективность против MRSA Эффективность против VRE Вероятность развития устойчивости
Метиленомомицин А Средняя Низкая Высокая
Ванкомицин Низкая Средняя Средняя
Пре-метиленомомицин C лактон Очень высокая Очень высокая Минимальная

Как работает новый антибиотик

Пре-метиленомомицин C лактон воздействует на клеточную стенку бактерий, разрушая ключевые компоненты пептидогликана — структурного "каркаса" бактериальной оболочки. При этом, в отличие от большинства антибиотиков, он не активирует у бактерий механизмы адаптации.

Исследователи полагают, что стабильность соединения объясняется его химической структурой: оно является промежуточным звеном биосинтеза метиленомомицина и находится в "энергетически невыгодной" форме для бактерий, что делает выработку устойчивости невозможной.

Советы шаг за шагом: как развивалось исследование

  1. Учёные проанализировали гены, участвующие в биосинтезе метиленомомицина А.

  2. Изменили их активность, чтобы выявить скрытые промежуточные соединения.

  3. Синтезировали выделенные вещества и протестировали их против устойчивых бактерий.

  4. Обнаружили пре-метиленомомицин C лактон и подтвердили его антибактериальную активность.

  5. Проверили способность возбудителей развивать резистентность при длительном воздействии — результата не было.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: полагать, что изученные микроорганизмы больше не могут производить новые антибиотики;
    Последствие: упущенные возможности для открытия новых препаратов;
    Альтернатива: возвращаться к известным видам с применением современных генетических и химических методов.

  2. Ошибка: искать новые антибиотики только среди редких бактерий;
    Последствие: узкий круг поисков и повторение неэффективных схем;
    Альтернатива: анализировать промежуточные продукты биосинтеза известных веществ.

  3. Ошибка: тестировать препараты только на коротких циклах;
    Последствие: пропуск долгосрочных эффектов устойчивости;
    Альтернатива: длительные наблюдения, как в исследовании с 28-дневным контактом бактерий.

А что если использовать этот подход шире?

Учёные считают, что поиск промежуточных соединений в синтезе уже известных антибиотиков способен открыть десятки новых, эффективных препаратов. Этот метод может стать основой для новой парадигмы открытия антибиотиков - вместо случайных находок использовать целенаправленный биохимический анализ.

Плюсы и минусы новой стратегии

Аспект Плюсы Минусы
Поиск новых соединений Использует уже известные микроорганизмы Требует сложной генной инженерии
Устойчивость к резистентности Высокая Не изучено влияние на человека
Скорость разработки Быстрее, чем поиск новых видов Нужны дорогостоящие лабораторные тесты

FAQ

Что такое Streptomyces coelicolor?
Это почвенная бактерия, из которой получают множество антибиотиков. Она используется как модельный организм в микробиологии.

Почему находка важна?
Она показывает, что даже изученные микроорганизмы способны вырабатывать неизвестные вещества с огромным потенциалом.

Когда препарат появится в медицине?
Пока предстоят доклинические и токсикологические испытания. До клинического применения может пройти несколько лет.

Мифы и правда

  1. Миф: старые бактерии не могут производить новые антибиотики;
    Правда: именно их "спящие" метаболические пути могут скрывать мощные соединения.

  2. Миф: устойчивость к антибиотикам развивается неизбежно;
    Правда: новое соединение показало отсутствие резистентности даже при длительном воздействии.

  3. Миф: все антибиотики создаются искусственно;
    Правда: большинство открытий происходят в природе — учёные лишь помогают выявить их потенциал.

Исторический контекст

Streptomyces - род бактерий, подаривший миру более двух третей известных антибиотиков, включая стрептомицин и тетрациклин. Однако в XXI веке поиск новых препаратов замедлился из-за растущей устойчивости бактерий. Открытие пре-метиленомомицина C лактона возвращает надежду на новую волну антибиотических инноваций и возрождение "золотого века микробиологии".

Три интересных факта

  1. Новый антибиотик оказался в 100 раз сильнее своего "родителя" — метиленомомицина А.

  2. Впервые зафиксировано отсутствие резистентности у бактерий Enterococcus после 28-дневного контакта с веществом.

  3. Метод поиска промежуточных соединений может стать универсальной стратегией для открытия десятков новых лекарств.

